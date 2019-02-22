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Osmaniye Bocce Takımı 2'nci ligde - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Osmaniye Bocce Takımı 2’nci ligde104 defa okundu

kategorisinde,22 Şub 2019 - 16:32 tarihinde yayınlandı
Osmaniye Bocce Takımı 2’nci ligde

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı, 7 Ocak Spor Kulübü Bocce takımı, Mersin’de düzenlenen müsabakada başarılı elde ederek 2’nci lige yükseldi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Türkiye’nin tüm bölgelerinden 24 takımının kıyasıya yarıştığı 3’üncü ligde büyük bir başarı gösteren Osmaniye Bocce takımının bir üst lige yükseldiğini bildirdi. Müdür Loğoğlu, “İl Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren ve Milli Takım Antrenörümüz Nesrin Börklüce nezaretinde çalışmalarını devam ettiren Bocce takımımız Türkiye genelinde ilk 6 arasında yer alarak ikinci lige yükseldi takımımızı ve antrenörümüzü kutluyorum. Takımızın ilimizi bu ligde de en iyi şekilde temsil edeceğinden eminim. Ankara Kahramankazan’da yapılacak olan Türkiye 2. Bocce Lig müsabakalarda takımımıza başarılar diliyorum.” dedi

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