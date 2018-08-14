Osmaniye burada olmamalı

Merhaba kıymetli okurlar,

Turizm, sanayi kadar önemli, hatta bacasız sanayi desek hiçte yanılmayız. Özellikle gezilecek görülecek yeri olan kentlere, yerli ve yabancı turistler adeta akın ediyor ve çuval çuval döviz bırakıp gidiyor.

Hemen diyebiliriz ki, Osmaniye’nin gezilecek, görecek neresi var?.

Neresi yok ki?

Toprakkale, Kastabala, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, Osmaniye Kent Müzesi, Karaçay Şelalesi, Karasu Şelalesi,Kuş Cenneti, Kadirli Ala Camii, Zorkun Yaylası, Hasanbeyli Türkmen Pınarı Yaylası, Maksutoğlu Yaylası, Düziçi Dumanlı Yaylası ve Bahçe Uyuzluk Park alanı.

Yani gezilecek görülecek yerimiz az değil. Yerli ve yabancı bir turist Osmaniye’ye geldiği zaman, ancak 4 günde gezerek bitirebilir.

İşte bu kadar güzel yerleri olan Osmaniye gibi cennet bir kentin maalesef ki, tanıtım notu sadece “0”dır. Yazık böyle güzel bir kent mutlaka tanıtılmalı ve turist çekmesi için bir şeyler yapılmalı. Bana göre Osmaniye’nin turizm geliri de “0”dır. Çünkü Osmaniye’de basın dünyasına 32 yılını vermiş bir gazeteci olarak ben gezdiğim hiçbir yerde, ne yerli, ne de yabancı turistle karşılaşmadım. Yazıktır, günahtır.

Öncelikle Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’dan isteğimiz. Ne olur suyu bol olan Osmaniye’de Karaçay’ımızı susuz bırakma. Ben bir vatandaş olarak Karaçay’ı taşlık bir alan gibi görmek istemiyorum. Ayrıca Karaçay Mesire yerini yeniden ve çok kapsamlı bir şekilde ele alarak, kapanan elektrik santralinin üst kısmında bulunan şelaleden başlayarak bir yaşam alanı projesi bekliyoruz. Şimdi o bölgede yapılaşma olmadığından ne yapılsa sıkıntı olmaz. Hele ki, Kadir Kara gibi neyin nereden, nasıl gidileceğini çok iyi bilen bir inşaat mühendisine akıl vermek bize düşmez.

Zorkun’a gelince. Orası da gerçekten neşter bekliyor.Yayla olarak mükemmel bir alan. Ancak yapılaşma olarak adeta bir köy desek yalan olmayız. Bir birine girmiş evler, çıkmaz sokaklar, her tarafı araba olmuş bir yer Zorkun. Bana göre Belediye’nin buraya da yeni bir imar planı çıkararak düzenli bir kent olması için çalışma başlatmasını bekliyoruz. Zorkun Yaylası böyle giderse 5 yıl sonra yaşam biter ve kimsede gitmez olur. Ancak bugünden bu güzel yaylaya el atılırsa gelecekte çok güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Bölgemizdeki takımlar kamp yeri için soğuk bölgeler arıyor ve genel olarak Nevşehir Avanos veya Bolu tarafına gidiyor. Zorkun’da sıcaklık gündüz 20 derece, gece 15’e kesin düşüyordur. Zorkun Yaylası güzel bir proje ile ayağa kaldırılırsa, düzgün otel ve içinde sahalar oluşturulursa futbol takımları Osmaniye’ye gelmek için yarışır. Böyle güzel yaylayı kaderine terk etmeyelim. Size de çok görev düştüğünü unutmayın Kadir başkan…