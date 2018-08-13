Osmaniye Devlet Hastanesi’nde yeni bir hizmet

Osmaniye Devlet Hastanesine başvuran; hasta ve hasta yakınlarının, güler yüzlü ve doğru iletişim yöntemi ile karşılanması, doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirmelerinin sağlanması, gerektiğinde refakat edilmesi ve hizmet sunumlarının kolaylaştırılması amacıyla sağlık tesisinde YENİ bir uygulama başlatıldı.

‘’SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?’’ ‘’BANA SORABİLİRSİNİZ?’’

sloganı ile Halkla ilişkiler personeli hizmet sunmaktadır. Osmaniye Devlet Hastanesi Kalite ve Destek Hizmetler Müdürü Mehmet Emin ÇUHADAR ‘’Hastanemize müracaat eden her bireyi, güler yüzlü ve nazik bir şekilde karşılamak, yaşlı, engelli, kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilere muhakkak eşlik ederek tedavilerinin uygulanmasına yardımcı olup Hastalarımızın Sağlıklarına kavuşmaları için canla başla çalışmaktayız.’’dedi.