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Osmaniye Doğa Koleji Bursluluk Sınavına Rekor Katılım!146 defa okundu

kategorisinde,14 Oca 2019 - 12:23 tarihinde yayınlandı
Osmaniye Doğa Koleji Bursluluk Sınavına Rekor Katılım!

Osmaniye Doğa Koleji’nin %100’e varan burs oranlarıyla başarıyı ödüllendirdiği 12-13 Ocak 2019 tarihli bursluluk sınavı rekor katılım ve yoğun ilgi ile gerçekleşti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ve iki gün süren sınav, Türkiye’nin dört bir yanındaki Doğa Koleji kampüslerinde eş zamanlı olarak düzenlenlendi. Öğrenciler kadar veliler de yoğun ilgi gösterdi. Dileyen veliler sınav süresince konferans salonunda gerçekleşen akademik bilgilendirme ve rehberlik sunumlarına katıldılar. Rekor başvuru ve yoğun katılımla gerçekleşen sınavda başarılı öğrenciler %100’e varan eğitim bursundan yararlanacak ve Türkiye’nin en ayrıcalıklı eğitimiyle tanışacak.
3.768 öğrencinin katıldığı 12-13 Ocak Osmaniye Doğa Koleji Bursluluk Sınavı’na göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için teşekkür ederiz.

 

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