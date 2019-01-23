Osmaniye Doğa Koleji’nde Avantajlı Erken Kayıt Dönemi Başladı

Osmaniye Doğa Kolejinde erken kayıt avantajları devam ediyor, Osmaniye Doğa Koleji Anasınıfından liseye tüm sınıflarda erken kayıt avantajları sunuyor. Doğa Koleji ürettiği eğitim modelleriyle, dünyada birçok kurumun örnek aldığı bir eğitim markası olmanın yanı sıra ülkesine ve değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, sorgulayan, donanımlı, araştırmacı ve dünya ile entegre bireyler yetiştirmeye devam ediyor.

Mevcut müfredatı zenginleştirerek geliştirilmiş fark yaratan eğitim sistemiyle Doğalı öğrenciler, akademik yönden donanımlı, başarıya odaklı bireyler olarak yetişiyor. Akademik donanımın yanı sıra drama, satranç, yaratıcı yazarlık, ekoloji, deney atölyesi, robotik ve kodlama gibi fark dersleriyle ise öğrenciler edinmiş oldukları bilgileri yatay ve dikey düzlemde kullanmayı öğreniyor, teori ve pratiği entegre ederek seçkin bir eğitim alıyor.

Anasınıfından itibaren eğitim sisteminin içinde yer alan derste öğrenciler, İngilizceyi anadillerinden sonra kendilerini en rahat ifade ettikleri dil olacak şekilde öğreniyor. İlkokul 2. sınıftan itibaren Cambridge sınavlarına katılan öğrencilerin İngilizce yeterlilikleri, uluslararası standartlardaki ölçme-değerlendirme araçlarıyla belgelendiriliyor. İngilizceyi her yıl daha da özümseyen Doğa’lılar, lisede akademik İngilizce seviyesine ulaşıyor.

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde artık okul müfredatları öğrencilere bilgi değil, beceri kazandırmaya yönelik geliştirilmektedir. Bu bilinçle Osmaniye Doğa Koleji lise eğitimine, t-MBA eğitiminin yanına Proje modelli lise eğitimini de koyarak öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefliyor. Osmaniye Doğa Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi, öğrencilere sunduğu %100’e varan LGS başarı bursuyla da başarıyı ödüllendirerek teşvik ediyor ve eğitime destek veriyor. Sizde Osmaniye Doğa Koleji’nin fark yaratan eğitim modeli ile çocuğunuzu doğasına bırakın…

0328 888 00 33 numaralı telefonu arayarak kayıt avantajları hakkında bilgi alabilirsiniz.