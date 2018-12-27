Osmaniye Emniyet Müdürü Gökduman, Rize Emniyet Müdürü Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın yerine Ahmet Selçuk Okumuş atandı. Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararlarına göre, kentte yaklaşık dört yıldır görev yapan Müdür Gökduman, 11 Aralık’ta bir polis memuru tarafından makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin yerine atandı. Evli ve üç çocuk babası Gökduman, Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili iken, 20.01.2015 tarihli Bakanlık oluru ile Osmaniye İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

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