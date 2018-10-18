Osmaniye Gazeteciler Cemiyetinde Garnizon Komutanına ziyaret

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkanı İsrafil Avcı, yönetim kurulu ve üyeleri, 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar’ı ziyaret etti. Başkan Avcı ve beraberindeki ulusal ve yerel basın temsilcileri, kısa süre önce Osmaniye’ye atanarak görevine başlayan Topçu Albay Sancaktar’a hayırlı olsun temennisinde bulundular. Komutanlık makamında gerçekleşen görüşmede, ilk olarak üyelerini tanıtan Başkan Avcı, konuşmasında, Osmaniye’nin, nüfus oranına göre Türkiye’de en çok şehit veren iller arasında bulunduğunu, bu bağlamda halkının ise askerine ve polisine daha sıcak ve yakın olduğunu vurguladı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan’ın da katılımlarıyla bir süre sohbet havasında geçen ziyaretin ardından, OGC heyeti Albay Sancaktar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Albay Sancaktar, ziyaretlerinden dolayı tüm gazetecilere teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE