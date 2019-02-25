Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nden ödül töreni

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti 2018 Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Alp Düğün Salonunda düzenlenen törene; Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Türkiye’nin pek çok ilinden gazeteci cemiyetlerinin başkanları, yerel ve yaygın basın mensubu katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan törenin devamında konuşan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı tüm konukları Osmaniye’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, ilimizin tarihi, tarımı ve sanayisi hakkında konuklara bilgi verdi. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti olarak çok çalışmaya ve dinamik kalmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Avcı, “Biz bu kenti çok seviyoruz. Umarım sizler de seversiniz. Mustafa Kemal Atatürk şehrimizi ziyaretinde ‘yiğit Osmaniyeliler, mert Osmaniyeliler” diye hitap etmiştir. Bu nedenle, kentimize bu unvanlardan birinin verilmesini Gazi Millet Meclisimizden bekliyoruz” diye konuştu. İsrafil Avcı, etkinliğin düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Törende konuşan Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise Osmaniye’nin müstesna bir şehir olduğunu ve Anadolu’nun en derin medeniyet izlerine sahip olduğunu söyledi. Sözlerinin devamında Küresel Gazeteciler Konseyi hakkında bilgi veren Genel Başkan Dim, programın düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederek, ödül alan tüm gazetecileri tebrik etti.

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Kadir Kara ise “Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti sadece Osmaniye’de yaşayan ve Osmaniye’de bu mesleği icra eden değerli basın mensuplarımızın değil Osmaniye’mizin bir sesi olarak, ulusal ölçekte Osmaniye’nin tanıtılmasına ve tanınmasına katkı sağlayan bu tür organizasyonların her geçen yıl biraz daha artan düzeyde ve güzellikte düzenlemeye ve organize etmeye çalışıyor. Bu şehrin Belediye Başkanı olarak tüm hemşerilerimiz adına Osmaniye Gazeteciler Cemiyetine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Törende konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun ise “Göreve başladığımız günden bu güne şehrin problemleri ve çözüm önerileri noktasında Osmaniyeli gazetecilerimizle olduğu gibi kendileriyle de istişare ve çözüm içerisinde olduğumuz Cemiyetimizin düzenlemiş olduğu Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti 2018 basın ödülleri programında sizler beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim. Bu vesileyle kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, kamu yararını gözeten, hukukun temel ilkelerini kendilerine düstur edinen, bizlerle vatandaş arasındaki iletişimi sağlayan, memleketin müşterek sesi olan ve bu kadim şehrin büyüyüp gelişmesi yolunda yapmış olduğumuz çalışmalarda emeği geçen tüm basın mensuplarını kutluyorum. Böylesi büyük çapta bir ödül töreni gerçekleştirip Osmaniye’mizin tanıtımını ulusal alanda yapmış olan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti yönetimine ve siz değerli katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Bugün burada ödüle layık görülen bütün basın mensubu arkadaşlarımı kutluyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”dedi

Açılış konuşmalarının ardından Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Kurucusu Bahri Çolpan’a Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı tarafından plaket verildi. Programında devamında OGC Başkanı İsrafil Avcı; 2018 Basın Ödülleri etkinliğine göstermiş olduğu ilgi ve katkılarından dolayı Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim’e plaket takdim eti.

Plaketlerin takdiminin ardından basın ödüllerine layık görülenlere ödülleri takdim edildi. İlk olarak, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Merhum Başkanı Gökhan Erkmen özel ödülü Anadolu Ajansı Adana Muhabiri İbrahim Erikan’a Merhum Gökhan Erkmen’in oğlu Ali Erkmen tarafından verildi. Yılın en iyi kadın haber sunucusu ödülü Habertürk TV ana haber sunucusu Ceren Bektaş’a, yılın en iyi Genel Yayın Yönetmeni ödülü Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan’a ve yılın en iyi haber spikeri ödülü TRT Haber Spikeri Canan Reçber’e Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından; yılın en iyi haber müdürü ödülü Akşam Gazetesi Haber Müdürü Özkan Tamirak’a ve yılın en iyi spor programı sunucusu ödülü TRT Spor Programı Yapımcısı Erdoğan Arıkan’a Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar tarafından; yılın en iyi köşe yazarı ödülü Star Gazetesi Yazarı Ömer Ekinci’ye ve yılın en iyi gazete yayın koordinatörü ödülü Star Gazetesi Yayın Koordinatörü Ahmet Gemici’ye Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından; yılın en iyi ekonomi yazarı ödülü Yeni Birlik Gazetesi Ekonomi Yazarı Serpin Alparslan’a veBulmaca Editörü Celal Kodamanoğlu’na ödülü Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk tarafından; Medya Onur Ödülü Gazeteci-Yazar Zafer Kiraz’a ve yılın en iyi ekonomi programcısı ödülü TRT Ekonomi Programcısı Gülçin Üstün Can’a İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş tarafından; en iyi genel yayın koordinatörü ödülü Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven’e İskenderun Kaymakamı İskender Yönden tarafından; en iyi gazete haber koordinatörü ödülü Milat Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Neşet Gündoğdu’ya Arsuz Kaymakamı Musa Sarı tarafından; Osmaniye haberlerine katkıları nedeniyle Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü Kemal Firik’e ödülü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Şube Müdürü Mustafa Naci Dönmez tarafından; Osmaniye haberlerine katkı sağlayan Demirören Haber Ajansı Adana Bölge Müdürü Bekir Karakoca’ya ödülü İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak tarafından; Osmaniye haberlerine katkı sağlayan İHA Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak’a ödülü Mersin Osmaniyeliler Derneği Başkanı Akar Tülücü tarafından; Osmaniye haberlerine katkı sağlayan Sabah Gazetesi Adana Bölge Müdürü Melih Torunlar’a ödülü Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy tarafından; en iyi bölge haber koordinatörü ödülü Sabah Gazetesi Çukurova Koordinatörü Ersin Ramoğlu’na Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim tarafından; Osmaniye haberlerine katkılarından dolayı Kanal B Adana Bölge Müdürü Sema Erdoğan’a ödülü Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet tarafından takdim edildi.

Ödüllerinin takdiminin ardından toplu fotoğraf çekildi. Ödül Gecesi Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi ve Sanatçı Didem Taşçı’nın konseri ile son buldu.