Osmaniye Gıda Mühendisleri Topluluğu iftar programında bir araya geldiler

Osmaniyeli Gıda Mühendisi Onur Tenekeci ve Ali Karagöz tarafından tertip edilen programa Osmaniye de çeşitli fabrikalarda ve Müdürlükler de görev yapan yaklaşık 20 kişilik Gıda Mühendisleri İl Jandarma Komutanlığı sosyal tesislerinde bir araya gelerek meslek sıkıntıları ve çözümleri için fikir alışverişinde bulundular . Çok verimli geçen program sonunda önümüzdeki aylarda kahvaltı programın da buluşmak üzere söz verdiler grup adına konuşma yapan il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğün de görevli Onur Tenekeci bu tür programların daha sıklıkla yapılıp organize edildiğinde Osmaniye de gıda sektöründe olumsuzlukların giderileceğinden bahsederek gelen herkese teşekkürlerini sundu

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