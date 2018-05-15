Osmaniye güreş takımından Türkiye dördüncülüğü

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Afyonda yapılan Büyük Minikler Grekoromen Güreş Türkiye şampiyonası Osmaniye takımı, dereceyle kente döndü. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezi Sporcularından oluşan Osmaniye Gençlik Spor Kulübü güreş takımı, toplamda 63 puan alarak Takım Halinde Türkiye dördüncüsü oldu. Yaklaşık 40 spor kulübünün katıldığı şampiyonada Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi Sporcuları şampiyon olmak için minderde kıran kırana mücadele etti. Osmaniyeli sporcular, 22-24 Haziran 2018 tarihleri arasında Macaristan’da yapılacak olan Avrupa Güreş Şampiyonasında Ülkeyi ve İli temsil edecek. Osmaniye Gençlik Spor Kulübünün Şampiyonada dereceye giren güreşçiler ise şöyle: 52 kiloda Serkan Sarıyer Türkiye 1’incisi, 48 kiloda Mehmet Aktaş Türkiye 5’incisi, 57 kiloda Kadir Yılmaz Türkiye 5’incis 100 kiloda Berat Kılıç Türkiye 5’incisi ve 75 kiloda Nurşat Taşçı Türkiye 7’ncisi oldu.

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