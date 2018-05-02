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Osmaniye İHL’ de Bahar Şenliği99 defa okundu

kategorisinde,02 May 2018 - 18:40 tarihinde yayınlandı
Osmaniye İHL’ de Bahar Şenliği

OSMANİYE – Osmaniye Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahar Şenliği düzenledi.

Osmaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Osmaniye Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Bahar Şenliği etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği programda ses yarışması, penaltı ve ok atışı yarışmaları düzenlendi.

Düzenlenen yarışmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ödül merasiminin ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve okul öğrencilerine ve öğretmenlerine etli pilav dağıtıldı. Şenlik, okunan dua ile son buldu.

(HABER: Muhsin Alakuş-OSMANİYE)

 

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