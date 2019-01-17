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Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasında225 defa okundu

kategorisinde,17 Oca 2019 - 16:11 tarihinde yayınlandı
Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasında

Osmaniye’de daha önce Esenevler Mahallesi, Hasan Çenet Caddesi üzerinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü, yen hizmet binasına taşınarak, faaliyetlerini burada sürdürmeye başladı. Kurum Müdür Vekili Adem Alibekiroğlu, yeni hizmet binasının yılbaşı itibariyle faaliyete girdiğini belirterek, “Mevcut hizmet binasının yetersiz kalması, ihtiyaçlarımızı karşılayamaması ve ülkemizde yaşayan yabancılara daha iyi hizmet vermek amacıyla taşınmış olduğumuz bu yeni binada, yabancılara daha kaliteli hizmet vermenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu binanın ilimize, yabancılara ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Müdür Alibekiroğlu, yeni hizmet binasının ise Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerindeki Karataş İş hanında olduğunu sözlerine ekledi.

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