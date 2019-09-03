Osmaniye İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan ve 38 ile jandarma komutanının atandığı kararda, Mardin İl Jandarma Komutan Yardımcılığından Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na atanan Kıdemli Albay Zafer Tombul, kente gelerek göreve başladı. İlk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret eden Albay Tombul, ardından 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı ve Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar’ı makamında ziyaret etti. Vali Coşkun, kentte göreve yeni başlayan İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul’a görevinde başarılar diledi.

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