Osmaniye İl Jandarmada görev değişimi

Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tamer Bilacan Şırnak İl Jandarma Komutanlığına atanırken, yerine Mardin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Zafer Tombul atandı. Jandarma Genel Komutanlığı’na yönelik, emeklilik, terfi ve atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 2 tümgeneral ve 16 tuğgeneral çeşitli göreve atanırken, 29 jandarma kıdemli albay ile 1 jandarma albay, il jandarma komutanlıklarına getirildi. Ayrıca, 2 jandarma kıdemli albay ve 2 kurmay kıdemli albay tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi.Kentte yaklaşık iki yıldır görev yapan evli ve iki çocuk babası Jandarma Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına atandı. Yerine ise Mardin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Zafer Tombul görevlendirildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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