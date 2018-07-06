Osmaniye İl Müftülüğü 2018 Yılı Hac Kafile Bilgilendirme Toplantısı

2018 yılı Hac organizasyonu kapsamında Hacca gidecek olan kafile başkanları ve din görevlilerinin katılımıyla hac öncesi hacı adayları ile tanışma, hacı adaylarını bilgilendirme ve çeşitli nedenlerden dolayı menenjit aşısı olmayan hacı adaylarının aşılarını yapmak amacıyla;

02 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09.00 Osmaniye İl Müftülüğü Konferans Salonunda “Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı” yapılmıştır. Mezkûr toplantıya kafile başkanları, din görevlileri ile tüm hacı adayları katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan İl Müftüsü Ali Rıza TAHİROĞLU, Hac nefsimizle, günahlarımızla ve egolarımızla bir cihattır. Hac; günahlardan, kabahatlerden, nefsani ve şeytani düşüncelerden hicrettir. Hac kamil bir ibadettir.Kabul olmuş haccın karşılığı ise CENNET’tir.

Dünyanın dört bir yanından kutsal mekânları ziyarete gelen insanlar, aslında kendilerini aramaktadırlar. Hac, bir anlamda kendini unutan insanın yeniden kendini keşfetme fırsatıdır. Hacılar, kendi iç dünyalarında açılacak manevi yol ve yöntemlerin peşindedir.

Hacı, ihrama girerek, dünyevi makam ve mevkilerden soyutlandığını, bütün insanlarla eşit seviyede olduğunu hisseder. Yine ihrama girerek kirlerden ve çirkefliklerden arınmaya karar verir dedi.

hacı adaylarımızdan ülkemiz ve milletimiz için dua etmelerini isteyen Müftü Tahiroğlu Haccın Arafat olduğunu , Arafat’ta sıcakta akan terlerle göz yaşının bir birbirine karıştığı, duyguların sel olduğu, maneviyatın had safhaya ulaştığı zaman diliminde bol bol dua edilmesi gerektiğini anlattı.