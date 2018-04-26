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Osmaniye İl Müftülüğü’nde ilk resmi nikah kıyıldı558 defa okundu

kategorisinde,26 Nis 2018 - 15:32 tarihinde yayınlandı
Osmaniye İl Müftülüğü’nde ilk resmi nikah kıyıldı

Osmaniye İl  Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından, kentteki ilk resmi nikahı kıydı. İçişleri Bakanlığının ilgili yazısı üzerine Türk Medeni Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulması kararlaştırılan Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin arından, müftülüklerde resmi nikah iş ve işlemlerine başlandı. Bu kapsamda, İl Müftüsü Tahiroğlu, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek’in kızı Şeyma ile Emekli İmam – Hatip Mustafa Kurt’un oğlu Safa’nın düzenlenen düğün töreninde kentteki ilk resmi nikahı kıydı. Kıyılan nikahın ardından evlilik cüzdanını çifte veren Tahiroğlu, Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağından oluşan çeşitli hediyeler takdim etti.

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