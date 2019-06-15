Osmaniye İl Özel İdaresi’ne 11 Yeni Araç

Osmaniye İl Özel İdaresi 1 pick-up, 9 minivan ve 1 yama silindiri olmak üzere 11 yeni hizmet aracı alarak araç filosunu güçlendirdi. Yeni alınan araçlar için tören düzenlendi. Törende konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, konuşmasında, “Bilindiği gibi ilimizin bütün alanına hizmet götüren İdaremiz, hızlı, etkin, verimli ve eldeki kaynakları en iyi şekilde kullanarak hizmet götürmek bir taraftan da kendi sistemini yenilemek, araç gücünü daha canlı tutmak, hizmet erişimini daha az maliyetle gerçekleştirmek için tedbirler almaktadır. Bu tedbirler kapsamında bugün 1 pick-up, 9 minivan ve 1 yama silindirini hizmete sunmuş oluyoruz. Bu araçlar 1 Milyon 150 Bin Lira bedelle İdaremize kazandırıldı. Bu araçlar alınmadan önce kiralık olarak 24 aracımızla bu hizmetlerin götürülmesini sağlıyordu. Bu araçlarla birlikte kiralık 24 aracı 10 araca düşürüyoruz. İdaremiz bu araçlarla birlikte geçen yıl ödemiş olduğu kiralamadan kaynaklanan 635 Bin Lira, bu yılki değerle 750 Bin Liralık gideri 250 Bin Liraya düşürmüş oluyor. Dolayısıyla biz bir program dâhilinde araç parkımızı günden güne imkânlar ölçüsünde gençleştirerek daha hızlı, daha az maliyetle ve daha verimli bir şekilde hizmet sunmanın çalışması içinde olacağız” diye konuştu. Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ise yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresinin çok güzel bir projeye imza attığını ifade ederek, “İl Özel İdaremizin daha tasarruflu bir şekilde imkânlarını en etkili şekilde kullanmak için çaba sarf ettiğini hep birlikte görüyoruz. İnşallah daha yeni araçlarla daha masrafsız bir şekilde daha hızlı bir şekilde ilimizin tüm köylerine, ilimizin tamamına hizmet götürülecek. İl Özel İdaremize kazandırılan bu 11 aracın hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Son olarak Vali Coşkun ise konuşmada, tüm hizmet araçlarının hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, “Kazasız belasız bir şekilde hizmet vermesini Cenabı Haktan niyaz ediyorum.” dedi. Vali Coşkun konuşmasının ardından, protokol mensupları ile birlikte, araçların anahtarlarını şoförlere teslim etti. /İbrahim EMÜL

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