Osmaniye İş Geliştirme Merkezinin açılışı yapıldı

Osmaniye Valiliği koordinasyonunda yürütülen, İl Özel İdaresi, Organize Sanayi Bölgesi ile Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklığında hayata geçirilen Osmaniye İş Geliştirme Merkezi’nin (İŞGEM) açılışı yapıldı. OSB’de düzenlenen açılış törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Aslan, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile sanayiciler katıldı. İŞGEM Projesi Takım Lideri Teodora Hrıstoforova, “Geçtiğimiz iki yıl içerisinde 400’ü aşkın farklı etkenliklerde farklı kuruluş ve kurum temsilcileri ile bir araya geldik. Bu bağlamda 6000 fazla kişiye ulaşmış olduk. Biz burada en büyük önemi Osmaniye halkı içerisinde girişimci ruhu sahip olan kişilere veriyoruz. Türkiye gerçekte çok güçlü bir ülkedir. Dolayısıyla en kısa zaman içerisinde ben inanıyorum ki, işliklerin tamamı dolacaktır.” dedi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Füsun Çiçekoğlu ise yaptığı konuşmada, Osmaniye’ye yapılan 8,3 milyon avroluk bu büyük yatırım, Osmaniye’nin rekabetçi ve girişimci kültürünü, karakterini daha da ön plana çıkarmasını sağlayacağını söyleyen Çiçekoğlu; “Osmaniye’nin rekabetçiliğinin, kültürünün bu doğrultuda yapılacak olan bütün bu girişimlerin, hem fiziki alan sağlamak, hem de teknik yardım desteğinin katkısıyla daha ileri noktalara gideceğine inanıyorum. Bundan sonraki gelişme aşamaları Osmaniye’nin kendisinin bu projeye sahiplenmesiyle doğrudan bağlantılı olacaktır. Osmaniye projesi kendi iç bütünlüğü ile aslında bu önümüzdeki dönem yapılacak olan projelere yol gösterici bir nitelik taşıyor.” diye konuştu. Vali Ömer Faruk Coşkun, birçok dünya ülkesinde başarı ile uygulanmakta olan ve ülkemizde yeni oluşan iş geliştirme merkezlerinin, özellikle bölgede yaşanan işsizlik ve ekonomik sıkıntıların aşılmasında ve sanayinin gelişmesinde olumlu etkiler sağlayacağına inandığını söyledi. Vali Coşkun, konuşmasının devamında; “Özellikle Türkiye’mizde daha çok da Anadolu’muzda maalesef bizim için en büyük handikap tecrübe kazanmak ve yaptığımız işi pazarlamakla, finansa ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. Yeni kurulan iş yerlerinin önemli bir kısmı belli bir aşamaya, belli bir noktaya gelmeden yok olup gidiyor. Bugün bu İŞGEM’le beraber bu anlamda maliyeti olmayan, yaşayarak birçok riski almadan tecrübe kazanabileceğimiz, yapmış olduğumuz işi bilerek yapabileceğimiz konusunda bize ciddi katkı sunacak bir imkâna kavuşuyor.”dedi. Konuşmaların ardından, Endüstrinin ve sosyo-ekonomik kalkınmanın bölgesel lokomotifi olmak için hazırlanan tanım filmi gösterildi. Filmin gösteriminin ardında girişimcilerden biri olan Atilla Topala kürsüye gelerek, kendinse yardımcı olan herkese teşekkür etti. Daha sonra Vali Ömer Faruk Coşkun başta olmak üzere, Projenin uygulama sürecinde emeği geçen kişilere, paydaş kurum temsilcilerine, Osmaniye İŞGEM’ de yer alan girişimcilere plaket takdim edildi. Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları tarafından Osmaniye İş Geliştirme Merkezinin (İŞGEM) açılışı geçekleştirdi. Açılışın gerçekleştirilmesinin ardından Vali Coşkun ve protokol mensupları idari bina ve işlikleri gezdiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE