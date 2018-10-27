Osmaniye İŞKUR, “İşe İlk Adım” projesini tanıtıyor

OSMANİYE Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞKUR) Ahmet Altunkaynak, Türkiye genelinde 5 bin üniversite mezunu gencin işbaşı eğitim programlarına katılmasının planlandığını belirterek, projeyi tanıtmak amacıyla meslek örgütleri, odalar ve işyerlerine ziyarette bulundukları, bu sayede daha fazla gencin projeden faydalanmasını istediklerini dile getirdi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), genç işsizliğinin azaltılması, üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasasında kalıcı istihdamının sağlanması ve nitelikli işgücü talebinde bulunan işverenlerin de aradığı özelliklere sahip elemanları temin etmesi maksadıyla “İşe İlk Adım” Projesini hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan “100 Günlük Eylem Planı” kapsamında hayata geçirilen proje sayesinde, yüksekokul veya fakültelerden son iki yılda mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençler mezun oldukları alanlarda 6 aylık işbaşı eğitim programına alınacak.Sektör kısıtlaması olmadan 6 aylık program sonrasında işverenlerden bu kişileri mevcut işbaşı eğitim programlarındaki gibi 6 ay boyunca istihdam edecek. Bu zorunlu istihdam sürecinde işverenlere net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında İŞKUR tarafından destek sağlanacağını söyleyen Müdür Altunkaynak, “Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25’i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca İŞKUR tarafından karşılanmaya devam edecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin işbaşı eğitim programından sonra uzun süreli istihdamı sağlanacak.” dedi. /İbrahim EMÜL

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