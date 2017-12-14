Osmaniye İŞKUR Yürütme Kurulu Toplantısı Düzenlendi

İŞKUR Yürütme Kurulu toplantısı Osmaniye İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun başkanlığında ilgili kurumların katılımıyla Osmaniye Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun icra organı olan ve ayda bir toplanan Yürütme Kuruluna Osmaniye Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, ve Korkut Ata Üniversitesi temsilcileri katıldı.

Yürütme Kurulu Toplantısı İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun’un açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda, ocak ayı içerisinde Sayın Vali başkanlığında toplanacak olan İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu’nda görüşülecek 5 gündem maddesinin belirlenmesine ilişkin ortak karar alındı.

Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun yürütme kurulunda alınan kararlara ilişkin şu açıklamalarda bulundu: Yürütme kurulunda aldığımız kararlar doğrultusunda;

İş ve Meslek Danışmanlarımız aracılığı ile 2018 yılı Haziran ayına kadar İl ve İlçe genelindeki tüm ilköğretim ve liselerde, Meslek Edinmenin Önemi ve İş Arama Becerilerinin Geliştirilmesi seminerlerinin verilmesine,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının talimatı doğrultusunda Osmaniye merkez ve ilçelerdeki bütün okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda öğrencilere eğitim verilmesine,

Çocuk işçiliği konusunda ilgili kuruluşlarca komisyon kurularak, çocuk işçiliğinin önlenmesi noktasında yapılacak çalışmalara,

Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurularının değerlendirilmesine,

İl istihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunda yürütme kurulu üyelerinin belirlenmesine ilişkin kararlar alınmıştır.

Hacı Akkoyun, her ay düzenli olarak toplanan Yürütme Kurulu toplantısının gelecek ay 10 Ocak 2018 tarihinde yapılacağını belirterek alınan ortak kararların ilimizin eğitim ve istihdamına katkı sağlamasını dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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