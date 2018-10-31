Osmaniye İŞKUR’dan geleneksel mesleklere destek

Türk İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2016 yılında uygulanmaya başlanan “Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız Programı” ile geleneksel meslekler ve bu meslekleri icra edenler desteklenerek mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak. Kültürel miras niteliğindeki meslekleri icra eden zanaatkârlar aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programı ve girişimcilik eğitimleri yolu ile desteklenerek ustaların aradığı işgücünün temin edilmesi sağlanacak. Programı kapsamında halıcılık, kilimcilik, kumaş dokumacılığı, çinicilik, seramik-çömlek yapımcılığı, işlemecilik, bakırcılık ve benzeri geleneksel meslekleri icra eden küçük aile işletmeleri desteklenerek, bu işletmelerde çırak yetiştirilmesi ile mesleğin devam ettirilmesi amaçlanıyor. İŞKUR tarafından geleneksel meslekler kapsamında belirlenen mesleklerde genellikle kamu kurumları ile mesleki eğitim kursları düzenleniyor. Bugüne kadar düzenlenen kurs ve programlardan yaklaşık 13 bin kişi yararlanmış olup 2018 yılında düzenlenen kurs ve programlardan ise 4 bin kişinin yararlandığı kaydedildi. Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, 2018 yılında geleneksel mesleklerde 8 Kilim Dokumacılığı kursu açtıklarını ve bu kurslarda toplam 106 kişiye mesleki eğitim verdiklerini söyledi. Altunkaynak, ayrıca Türkiye’de marka haline gelen Karatepe Köyü’ne özgü kilimlere yönelik 12 kişilik kilim dokuma kursu açtıklarını bunun yanı sıra 12 kişilik yöresel bez dokuma kursu da açarak geleneksel mesleklere katkı sağladıklarını söyledi.

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