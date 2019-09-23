Osmaniye jandarma’dan Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde, jandarma ekiplerince bir kamyon kasasında yapılan aramada, kaçak yakıt taşımak için kullanılan 12 adet 1 tonluk varil monte edildiği tespit edildi. Kamyon ile kaçak akaryakıt taşıdığını söyleyen sürücünün ifadesine göre Erzin ilçesindeki bir işletmede yapılan aramada ise 12 adet kimyasal tank, atık yağ ve geri dönüşüm sistemi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Bahçe ilçesi Arıklıkaş Köyü Otoyol gişeleri civarında icra edilen devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan A.S. (47) idaresindeki 27 plakalı kamyonda arama yapıldı. Yapılan kontrolde kasa içerisinde kaçak yakıt taşımacılığında kullanılan 12 adet 1 tonluk varil monte edildiği belirlendi. Sürücü ile yapılan görüşmede, kamyon ile kaçak akaryakıt taşıdığını ve Erzin ilçesindeki petrol istasyonuna sattığını beyan etti. Bunun üzerine, Cumhuriyet Savcılığından arama kararı alan jandarma, Hatay’ın Erzin ilçesinde ki belirtilen işletmeye baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramada kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 12 adet kimyasal tank, atık yağ ve geri dönüşüm sistemi ele geçirildi. Olay ile ilgili kamyona ve aramada geçen suç unsurlarına el konuldu. Şüpheli sürücü A.S. ve işletme sahipleri S.H. (22). R.H. (29) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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