Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Osmaniye Kanser Çağrı Merkezi örnek pilot il seçildi. Bu kapsamda; İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülen pilot uygulamanın tanıtımı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ülkü Dilek Kutluca ve Kanser Şube Sorumlusu Uzman Zübeyde Gündede’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Pilot uygulamanın başarılı bir şekilde sürdürülmekte olduğu belirtilirken, bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede ise Osmaniye’deki pilot uygulama başarılı bulunarak 8 ilde daha başlatılarak genişletilmesi kararı alındığı bildirildi. Başlatılan uygulama ile kansere bağlı hastalık ve ölümlerin azaltılması, ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla vatandaşın faydalanması, taramayı reddeden ve taramaya gelmemiş kişilere tek tek ulaşıp tarama konusunda farkındalık artırarak katılım sağlanmasının hedeflendiği bildirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kanser hastalığının, beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğunu belirterek dünyada her yıl 14 milyon yeni vaka tespit edildiğini, 8.8 milyon kişinin de kanserden kaybedilmekte olduğunu söyledi.

2030’DA 22 MİLYON YENİ KANSER VAKASI BEKLENMEKTE

Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde, Türkiye’de 2030 yılında 22 milyon yeni vakanın ortaya çıkmasının beklenmekte olduğunu kaydeden Öznavruz şöyle devam etti: “Tarama ile tüm kanser vakalarının yüzde 33’ü erken evrede yakalanarak etkin bir tedavi sağlanabilir. Taramalardaki asıl hedef; Erken belirtilerini yakalamak ve belirti dahi vermediği kişilerde erken teşhis edilmesini sağlamaktır. Bilimsel açıdan tarama etkinliğinin kanıtlandığı kanser türlerinden olan Servikal Kanser “Rahim ağzı Kanseri”, Meme Kanseri ve Kolorektal Kanserler uygun yaş aralığındaki bireylere Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bireylerin ücretsiz tarama yaptırabilmeleri için bağlı oldukları Aile Hekimlerine veya Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi’nde başvurmaları gerekmektedir.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE