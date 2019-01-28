Osmaniye, Kanser taramalarında Türkiye 2’ncisi oldu

Ossaniye İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Başkanlığı, Sağlıklı Hayat Merkezi, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) olarak 2014-2018 Rahim Ağzı Kanser Taraması (HPV) çalışmalarında hedef nüfusun yüzde 53.26 oranını tarayarak, Türkiye hedef nüfusunu tarayan iller arasında ikinci oldu. KETEM ve Aile Hekimlerince meme, serviks ve kolon kanseri taramalarının ücretsiz yapılmakta olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 30-69 yaş arası tüm vatandaşları KETEM’e ve Aile Hekimliklerine kanser taramalarını yaptırmak üzere davet etti. Kanser hastalığının, dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olduğunu vurgulayan Dr. Öznavruz, bunun toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açtığını ifade ederek şöyle dedi: “Kanser oluşumunun yüzde 90- 95’inden çevresel etkenler sorumludur. Kötü beslenme, tütün kullanımı, alkol kullanımı, güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi kanser oluşumunda etkisi olan çevresel etkenlerin kontrol altına alınmasıyla kansere yakalanma oranı azalacaktır. Doğru korunma stratejileri ile kanserlerin üçte birini önlemek mümkündür.” Müdür Öznavruz, KETEM’in vatandaşlar üzerinde yapmış olduğu kanser taramalarında almış olduğu ikincilik derecesi ile Türkiye’ye örnek olduğunu sözlerine ekledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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