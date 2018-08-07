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Osmaniye kırsalında el bombası bulundu896 defa okundu

kategorisinde,07 Ağu 2018 - 16:24 tarihinde yayınlandı
Osmaniye kırsalında el bombası bulundu

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde kırsalında, terör örgütü PKK’ya ait olduğu değerlendirilen 1 el bombası mühimmat bulundu. Rüzgar enerjisi santrali görevlilerince, ilçeye bağlı Yukarıkardere Köyü mülki sınırları içerisinde ki Demirciler mevkiinde, eski tarihlerden kaldığı ve Bölücü Terör Örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 1 adet Rus yapımı savunma tipi el bombası bulundu. Buluntu mühimmat olay bölgesine sevk edilen Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından yerinde imha edildiği kaydedildi. Jandarma, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, alınan talimatlar doğrultusunda soruşturma başlattı.

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