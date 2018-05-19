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Osmaniye Kızılay 2 ton pirinç dağıttı155 defa okundu

kategorisinde,19 May 2018 - 23:17 tarihinde yayınlandı
Osmaniye Kızılay 2 ton pirinç dağıttı

Türk Kızılayı’nın ülke genelinde “Ramazan’ı bu hilalin altında paylaşalım” sloganıyla başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde Osmaniye Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine 2 ton pirinç dağıtıldı. Her biri 5 kilo paketler halinde olan 400 paket pirincin Türk Kızılayı İstanbul’un Merter Şubesi tarafından gönderildiği belirtildi. Ramazan ayı içinde bağışçı-ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gördüklerini belirten Türk Kızılayı Osmaniye Şube Başkanı İsmet İpek, “Türk Kızılayı bu yıl 150. Yılını kutlamaya hazırlanıyor. 11 Haziran 1868’den beri, yurt içinde ve yurt dışında yaptığı yardım faaliyetleri ile insanlığın hizmetinde olan “İyilik Çınarı” Türk Kızılayı’nın Osmaniye Şubesi olarak biz de Türk Kızılayı’nın yardım çalışmalarına sahip çıkıyor, gönderilen yardım malzemelerini Osmaniye’deki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Osmaniye’deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ilk etapta İstanbul Merter Şubesi tarafından 5 kilo paketler halinde toplam 2 ton pirinç gönderildi. Türk Kızılayı Merter Şube Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan’a, çalışmalarımıza destek olan yerel Kurumlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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