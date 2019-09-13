Osmaniye Kızılay’ından afet ve acil durumlara yönelik ilk yardım eğitimleri

Türk Kızılay Osmaniye Şube Başkanı Mehmet Meke, bu yılın ilk 6 aylık döneminde ülke genelinde 183 bin 650 kişiye ulaşılarak, yüz yüze ilk yardım eğitimi verildiğini söyledi. İlk Yardım konusunda farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de kutlanan “Dünya İlk Yardım Günü”nde bu yıl “Ayrımcılık ve Dışlanma Yapmadan Herkes için İlk Yardım” teması işleneceğini kaydeden Başkan Meke, “Her yıl olduğu gibi Türk Kızılay bu yıl da ilk yardımın önemine dikkat çekmek için yurt çapında farkındalık çalışması yürütecek.” dedi. Bu yıl küresel anlamda farkındalık çalışmalarında tema, özellikle dezavantajlı gruplar, yeti kaybı olan kişiler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, mahkûmlar, öksüz ve yetimler, yerinden edilmiş kişiler, göçmenler, mülteciler, ve benzeri diğer grupların ilk yardım eğitimine erişim hakkının sağlanması ve ulaşılabilir ilk yardım eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi olarak belirlendiğini vurgulayan Meke, “Küresel tema kapsamında ilk yardım eğitimleriyle toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlayan Türk Kızılay, bu yıl, bedelli askerlik programına katılım sağlayan herkese ilk yardım farkındalık eğitimleri de verecek. Aynı zamanda suça itilmiş çocuk eğitim evinde kalan çocuklarla birlikte koruma altına alınmış olan çocuklara da ilk yardım konusunda farkındalık eğitim programları hayata geçirilecek.” diye konuştu.

250 BİN KİŞİYE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ

İlk yardımın hayat kurtarmadaki kritik rolünü ön planda tutarak, 2000 yılından bu yana ilk yardım eğitimi vermeye başlayan Türk Kızılay’ının, o günden bu yana toplumun gerek iş güvenliği, gerekse afet ve acil durumlara yönelik bilinçlendirilmesi için 250 binden fazla kişiye ilk yardım eğitimi verdiğine dikkat çeken Mehmet Meke şöyle devam etti: “Türk Kızılay, sadece bu yılın ilk 6 aylık döneminde 183 bin 650 kişiye ulaşarak, yüz yüze ilk yardım eğitimi verdi. Türk Kızılay, 24 ilde 30 ilk yardım eğitim merkezi, 16 toplum merkezi, Genç Kızılay Teşkilatı İlk Yardım Akran Eğitimcileri ile toplumun her kesimine ilk yardım eğitimi konusunda destek veriyor. Kızılay’ın da üyesi olduğu Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ise her yıl 100 ülkede 16 milyondan fazla kişiyi hayat kurtarıcı olarak eğitiyor. Türk Kızılay aynı zamanda Küresel İlk Yardım Referans Merkezi ve Avrupa İlk Yardım İşbirliği Ağının Yürütme Komitesinde de yer alıyor.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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