Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Nereye Gidiyor?

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2007 yılında kurulduğunda Osmaniyelilerde bir heyecan ve umut vardı. Öğrencilerin gelmesi ile Osmaniye sosyal ve ekonomik olarak gelişecek umuduyla yeni öğrencilerin gelmesi dörtgözle bekleniyordu. 2009 yılında ilk adımlar atılmış ve dört yıllık bölümlere öğrenciler alınmaya başlanmıştı. Aradan daha on yıl geçmeden, 2017 üniversite yerleştirme sonuçları açıklandığında büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. OKÜ öğrenciler tarafından tercih edilmemiş, yerleşme oranlarında son sıralarda (sondan 3.) kalınmıştı. Ağustos ayı sonunda 2018 yılı yerleştirme sonuçları açıklandığında yine hayal kırıklığı yaşandı. Yine sonlardaydık.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi dört yıllık bölümlere yerleşme oranları sırasıyla 2014(%99) – 2015(%99) – 2014(%97) – 2016(%90) – 2017(%84) ve 2018 ise %63. Son beş yılda düşme eğiliminde olan öğrenci yerleşme son iki yılda iyice aşağılarda. Bu yıl 123 devlet üniversitesi içinde 113. sırada yer alıyoruz. OSYM verilerine göre üniversitede gözde bölüm olarak kurulan Enerji Sistemleri mühendisliği bölümü sadece 4 öğrenci tarafından tercih edilmiş. Kadirlide hiç tercih edilmeyen Gıda Teknolojisi bölümü, kapanan ve kapanmaya ramak kalmış bir çok bölüm var.

Meslek Yüksekokulları dolu görünüyor ama Düziçi MYO sadece Koruma ve Güvenlik bölümüne 40 öğrenci alırken Bahçe MYO üç bölüme 65 öğrenci almış. Kadirli MYO aynı şekilde iki bölüme 60 öğrenci almış.

Bu rakamlar kazananlara ilişkin, acaba hepsi kayıt yaptırdı mı? Kayıtlar sonrasında durum nedir? Üniversite yönetimi bu konuda bilgi verirse bunları da öğrenip sizlere bilgi vereceğiz.

Her geçen yıl öğrenci sayılarında düşme yaşanıyor. Bu kötü gidişin sebebi nedir ve sorumluları kimdir? Neden öğrenciler Osmaniye’de okumak istemiyor? Beş yıl sonra Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bir meslek lisesine mi dönüşecek? Rektörlük, YÖK ya da ilgili her kimse bir çözüm üretmeli. Aksi taktirde gidişat hayra alamet değil.