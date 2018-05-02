Osmaniye KYK’da öğrenciler, ilk kez Osmanlıca yarıştı

Osmaniye Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bir ilke daha imza attı. 18 bine yakın genç, Osmanlıca bilgilerini tescil etmek için kıyasıya yarıştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik Osmaniye İl Müdürlüğünce merkez ve İlçe Yurt Müdürlükleri öğrencilerinin katılımıyla Osmanlıca sınavı düzenlendi. Dede Korkut ilköğretim okulunda ve Kadirli yurt müdürlüğünde, KYK’lı gençler tarafından büyük bir ilgiyle gerçekleşen Osmanlıca Türkçesi yarışması, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığı kaydedildi. 81 il ve KKTC olmak üzere 82 merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sınava 17 bin 650 öğrenci katıldı. Birinciler Ankara’da düzenlenecek büyük finalde illerini temsil edecek. Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin; ders dışı zamanlarını verimli değerlendirmeleri, milli, manevi, sosyal, kültürel, bedensel, ruhsal, zihinsel yönden gelişimlerine destek olarak, aralarında birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek, kötü alışkanlıklar ve olumsuz davranışlardan korumak amacıyla, eğitim, sosyal, kültürel faaliyetler düzenlendiği kaydedildi. Bu kapsamda KYK, 623 yıl hüküm süren Osmanlı devletinin tarihi ve kültürel mirasını genç kuşaklara aktarabilmek için yurtlarda birçok dilin yanı sıra Osmanlı Türkçesi kursları düzenliyor. 2013 yılından beri düzenlenen kurslarda 30 bin 17 üniversiteli genç Osmanlı Türkçesini öğrendiği, bu yıl da 4 bin 934 öğrencinin devam ettiği kurslarda öğrenciler, milli kültürün temelini oluşturan eserleri okuyacak ve anlayacak seviyeye geldiği belirtildi. KYK’DAN SÜRPRİZ ÖDÜLLER Yarışmanın Türkiye finalinde ilk 5’e giren öğrencilere Kudüs ve Balkanlar gezisine kurasız katılma hakkı, yarı finalde ilk 3’e giren öğrencilere ise bir yıllık Osmanlıca Dergisi aboneliği hediye edilecek. Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin ve üçüncüye 3 bin lira para ödülü verilecek.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE