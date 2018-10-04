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Osmaniye merkezli fuhuş operasyonunda 8 tutuklama498 defa okundu

kategorisinde,04 Eki 2018 - 13:48 tarihinde yayınlandı
Osmaniye merkezli fuhuş operasyonunda 8 tutuklama

Osmaniye Merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlene fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 8’i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırdıkları ve fuhşa yer temin ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Osmaniye, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 20 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 3 av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 8’i tutuklanırken, 7’si ise adli kontrol şartıyla olmak üzere, diğerlerinin serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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