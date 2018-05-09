Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

Osmaniye Merkezli Gaziantep ve Şırnak illerinde, 15 ayrı adrese düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör ve fişekler, 3 adet kesici alet ile çeşitli markalarda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak sigara temin ve aracılık edip, yasa dışı yollarla piyasaya sürmek istenen şahıslara yönelik, yaklaşık iki aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonrasında bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Osmaniye Merkez’de 10, Bahçe İlçesinde 2, Gaziantep’in İslahiye ve Şehitkamil ilçeleri ile Şırnak’ta 1’er olmak üzere 15 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonda yakalaması bulunan 12 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör ve fişekler, 3 adet 6136 sayılı kanun kapsamındaki kesici alet ve çeşitli markalarda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. 450 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ Yapılan çalışma kapsamında, iki aylık zaman zarfı içerisinde yapılan operasyonlarda ise 14 kişinin yakalandığı, piyasa değeri yaklaşık 375 bin lira olan 450 bin paket kaçak sigara ele geçirildi ve 13 araca ise el konulduğu belirtildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE