Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Özel Harekât Şube Müdürlüğünü ziyaret etti

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Milletimizin ve Emniyet Teşkilatı’mızın gözbebeği, mazluma Yunus zalime Yavuz olan kahraman Özel Harekat Polislerimizi Hakkari-Yüksekova sınır hattında görev almak üzere uğurlama etkinliğine katıldı. Bu kapsamda Özel Harekât Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Milletvekili İsmail Kaya; Huzur ve güvenin teminatı olan emniyet teşkilatımızın göz bebeği özel harekat personelimiz bayrağımız için vatan için , milletimiz ve devletimizin bekası için canı pahasına kahramanca vatan toprağını korumaktadırlar.

Özel harekatımız, mazluma Yunus zalime Yavuz olan kahramanlardır.

Bundan önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemizin sizlere çok ihtiyacı olacak. Sizler profesyonel bir kurum çatısı altında mukaddes bir görev üslenmiş durumdasınız. Terörle mücadelede Zeytin Dalı Harekatında, Sınır Ötesi ve Hendek-Barikat Operasyonlarında etkinliğimizi net bir şekilde gördük. Asıl başarı sizler sayesinde elde edilmiştir.

15 Temmuzdaki hain darbe girişimine karşı göstermiş olduğunuz üstün başarınızdan dolayı, bizlerin, Milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın nezdinde yeriniz çok farklı ve size olan güvenleri üst seviyededir. 15 Temmuz gecesi hain FETÖ’nün sözde darbe girişimi sırasında Gölbaşı’nda Özel Harekat Dairesi Başkanlığı bombalandı. Akabinde 50 Polis Özel Harekatçımız şehit olmuştur. Buradan şehitlerimizi bir kez daha rahmet , minnet ve saygıyla anıyorum.

Sizler hedefi ve amacı olan, her zaman hiçbir karşılık beklemeden, milletimizin huzuru ve vatanımızın birliği için gözünü bile kırpmadan görevini yerine getiren bir birimsiniz, bu da sizi daha büyük yapıyor. Cenab’ı Allah çıkacak olduğunuz her görevde sizleri muhafaza eylesin ve Muzaffer kılsın inşallah. Ülkemizin coğrafi durumundan dolayı sizlere devamlı olarak büyük görevler düşmektedir. Gerek ülke içinde gerek ülke dışında, içerisinde bulunduğunuz görevlerden alnınızın akıyla çıktığınıza ülke olarak şahit olduk ve bundan sonra da size düşen görevlerin üstesinden başarıyla geleceğinizden zerre kadar şüphemiz yok ve size olan güvenimiz tamdır.

Bugün gideceğiniz görevinizde sizleri Allaha emanet ediyorum. Bu vesile ile Özel Harekatın tüm şehitlerini rahmetle anıyorum, gazilerine şükranlarımı sunuyorum.

Allah Özel Harekatı Korusun diyerek hepinizi Allah’a emanet ediyorum.” İfadelerinde bulundu.