Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya Yarıyıl Tatili Mesajı

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminin tamamlanmasıyla yarıyıl tatiline giren ve bu heyecan ile karne alma sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizin ve ailelerinin karne heyecanını paylaşıyor, öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum.

Eğitim insanı anlamlı ve değerli kılar. Toplumumuzu yüceltir. Hepimiz öğrenci olduk. Eğitim süreçlerinden geçtik. Dolayısıyla, Öğrencilerimiz bizim göz bebeğimizdir. Her bir öğrencimiz bizim için ayrı bir değerdir. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz, geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için çalışmalıyız, çabalamalıyız.

Eğitim, öğretim faaliyetlerinin etkili ve yararlı olabilmesi anne, babaların değerli öğretmenlerimizin işbirliği ile sağlıklı iletişimden geçmektedir. Ailelerin çocuklarıyla geçirmiş olduğu kaliteli zaman , onlara göstereceği pozitif ilgi ve anlayış, onların yanında olduğunu hissettireceği güven ve sevgi ile başarılı çalışmaları artıracak, geleceğe emin adımlarla yürümelerini sağlayacaktır.

Öğrencilerimizin başarısı sadece karne notu kıstas alınarak değerlendirilmemelidir. Önemli olan millî ve manevi değerlerine bağlı, tarihini ve kültürünü bilen, milletine, bayrağına ve devletine sahip çıkan, anne ve babasına, vatanına hayırlı bir evlat , gelişen teknolojiyi takip eden başarılı bireyler yetiştire bilmektir. Bizi biz yapan değerlerimizi gençlerimiz koruyacak, ülkemizi güçlü yarınlara gençlerimiz taşıyacaktır.

Daha çok okumalı, araştırmalı , bilgi ve becerilerimizi her daim yenileyen bireyler olmalıyız. Başarının tesadüf olmadığını bizzat yaşayan ve inananlardanım. Başarı , amaçlar doğrultusunda istek, azim ve gayretin göstergesidir. Tatili iyi değerlendirmenizi, bol bol kitap okumanızı , güzel ülkemizin tarihi mekanları , kütüphanelerini gezmenizi , spor , sanat ve kültürel aktivitelere katılmanızı kısaca tatil zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmenizi naçizane tavsiye etmekteyim.

Değerli öğretmenlerim; Büyük bir azimle özveri ve gayret göstererek geleceğimizin teminatı olan nesillerimizi yetiştirmek adına yürüttüğünüz değerli tüm çalışmalarınızı yürekten kutluyorum. Karne alma sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizin ve ailelerinin karne heyecanını paylaşıyor, öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum.