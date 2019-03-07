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Osmaniye Milletvekili Kaya Dünya Kadınlar Günü Kutlama Mesajı Yayınladı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Osmaniye Milletvekili Kaya Dünya Kadınlar Günü Kutlama Mesajı Yayınladı88 defa okundu

kategorisinde,07 Mar 2019 - 15:35 tarihinde yayınlandı
Osmaniye Milletvekili Kaya Dünya Kadınlar Günü Kutlama Mesajı Yayınladı

Ak Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Kaya, mesajında şunları söyledi:

“Kadınlarımız, Cefakâr, mücadeleci, fedakar, emek ve sevgileriyle ülkemizde olduğu gibi tüm dünyanın umudu ve yaşa sevinçleri olmuşlardır.  Tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Geçmişimize baktığımızda tarihimiz boyunca Ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesi için kadınlarımız fedakâr ve cefakârca en ön saflarda mücadele vermişlerdir. Ülkemizi savunmuşlardır.  Kimi zaman devletin kuruluşunda, kimi zaman vatanın istiklal mücadelesinde görev  almışlardır. Tarihimiz bir çok kahramanlıklara sahne olmuştur.  Asla unutulmayacak, günümüz kadınlarına rehber olacak destansı  bir miras bırakmışlardır. Günümüzde kadınlarımız  15 Temmuz sözde darbe girişiminde hain terör örgütüne karşı  ülkesini savunmuş,  Türkiye’nin demokrasi, geleceği,  kalkınma ve özgürlük mücadelesine damgasını  vurmuştur. Göstermiş oldukları cesaret tarihimizi kazınmış bir gurur ve övünç unsurudur. Hükümetimiz  kadınlarımıza geçmişten günümüze kadar,  kadınlarımızın  haklarını koruma mücadelelerine destek vererek çalıştı. Gerçekleştirilen yenilikler , çalışma hayatı , siyasi hayat, eğitim, ekonomi ve sosyal alanlardaki kadınlarımızın konumlarını güçlendirdik. Eğitimde okullaşma oramı, kadınlarımızın istihdama katılma oranı,  siyasete kadın milletvekillerimizin katılma oranı geçmişten günümüze  ve her geçen gün yükselerek ivme kazandı. Mevcut seviyeler önemli ancak yeterli değil. Özellikle kadınlara yönelik şiddetin tamamen ortadan kalkması konusunda daha çok çalışmalıyız. Kadına yönelik şiddet tüm dünyada insanlığa yapılan suç, şiddet olarak görülmelidir. Her şeyden önce kadınlarımız birer annedir. Kadına şiddet konusu kapsamında Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları , devletimizin ilgili birimlerine çözüm odaklı daha fazla çalışma ve görevler düşmektedir. Maneviyatımız , ecdadımızdan almış olduğumuz düstur ve güçle çözeceğimize inanmaktayım.

Bu vesileyle, başta 15 Temmuz sözde darbe girişimi sırasında ülkemizin bekası, milletimizin istiklal ve istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yâd ediyorum. Şiddete maruz kalmış  hayatlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum.

Canlarından çok sevdikleri hiç gözünü kırpmadan vatanı için şehit olan çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini şehit veren cefakar, fedakar elleri öpülesi analarımıza  sabırlar  diliyorum.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.”

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