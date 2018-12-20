Osmaniye Milletvekili Kaya’dan Mehmet Akif Ersoy  Mesajı

Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya yayınladığı mesajda, ” Ülkemizin milli birliği ve bekasını sürdürmenin yolu İstiklal Marşımızdaki milli mücadele ruhunu daima canlı tutmaktangeçmektedir.” dedi..

Vatan Şairimiz Ersoy’un İstikbal ve istiklal mücadelemizin en yoğun geçtiğidönemlerde bağımsızlık fikrini coğrafyamıza işlemiştir.

En zor dönemlerde Aziz Milletimize “Korkma” diyerek umut olmayı başarmıştır. Günümüzde hain kalkışma , darbe teşebbüsü neticesinde, geçmişte olduğu gibi aynı düstur, milli ve manevi güç ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan “Milletimizi Meydanlara Davet Ediyorum, Bende Cumhurbaşkanı olarak Meydanlara Geliyorum” diyerek Aziz Milletimize “Korkma” demiştir.

Ersoy;İslam coğrafyasında tüm Müslümanların kenetlenerek birlik, beraberlikleri içinde yaşamaları için mücadele vermiştir. Vatan Şairimiz; eserlerinde milli ve manevi değerleri, idealleri, mücadeleci kişiliğini yansıtmıştır. Almış olduğu eğitimler ile son derece donanımlı, yetenekli, kabiliyetli, milli mücadele dönmelerinde savaşta cepheye atılacak kadar vatanseverdi.

Mehmet Akif Ersoy, arkasında bıraktığı birçok değerli eserler ve özellikle şiirleriyle olduğu kadar, vatanperverliği, vatan mücadelesine yaptığı katkıları, vatanı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir kişiliğe sahip olması ile örnek alınacak bir sevgi ve dava adamı olmuştur.

Yazmış olduğu İstiklal Marşımız ile bir milletin, yeniden doğuşuna, şahlanışına örnek olmuştur.

Vatan Şairimizin dizelerinde belirttiği gibi “ Kim cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak , toprağı sıksan şüheda, Canı, cananı, bütün varımı alsın şüheda, Etmesin tek vatanımdan beni cüda” bu vesile ile Milli Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un doğumunun 145.yıl dönümünde saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum.