Osmaniye Milletvekili Kaya’dan Ramazan Bayramı mesajı

Ak Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Milletvekili Kaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha idrak etmekteyiz. Bir ay boyunca millet olarak , büyük bir kardeşlik iklimi içinde dayanışma ve yardımlaşma duygusu ile hep birlikte yaşadık. Osmaniye’mizde, ailemizle, akrabalarımızla, komşularımızla ve daha da önemlisi ihtiyaç sahipleriyle ekmeğimizi, suyumuzu ve yemeğimizi paylaştık. Bayramlar, milli ve manevi bütünleşmenin en üst seviyede yaşandığı, insanları aynı duygu ve düşünceler ile birbirine yakınlaştıran, sosyal hayatın getirdiği, stres, kaygı, sıkıntılardan uzaklaştıran, umudumuzu, vicdanımızı ve sevincimizi artıran, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren müstesna günlerdir. Aile bireylerimizin bir araya geldiği, özlemlerin giderildiği, küslüklerin ortadan kalktığı, dostlukların tazelendiği bu özel ve mukaddes günlerde başta Çukurova’mızın Cenneti Osmaniye’miz olmak üzere, cennet vatanımızda ve tüm İslam âleminde Ramazan Bayramımızın huzur ve güven içinde geçmesini diliyorum.

Tarihimiz boyunca ecdadımız, bu topraklarda barış ve huzur içerisinde yaşamanın ve yaşatmanın gayreti içerisinde olmuştur. Köklü kültürümüz ve medeniyet geleneğimiz ile her türlü engeli aşmayı bilmiş, varlığına ve birliğine yönelik saldırıları bertaraf etmiştir. Ecdadımızdan almış olduğumuz bu mukaddes değerleri bizler de gelecek nesillerimize en değerli mirasımız olarak bırakacağız.

Bayram vesilesiyle memleketlerine gidecek vatandaşlarımızdan ve şoförlerimizden trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum.

Cenabı Allah’tan , sevgi, kardeşlik, yardımlaşma , dayanışma günleri olan Ramazan Bayramımızın hakkıyla idrak etmenizi diliyorum.

Başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olması diler,, Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. Yayınladığı mesajında açıklamalarında bulundu.

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