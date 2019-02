Osmaniye Milletvekili Kaya:“Gönül Belediyeciliği Yapacağız”

Kaya yayınladığı mesajda; Sayın Cumhurbaşkanımız 11 maddelik 31 Mart manifestosunu “Memleket işi, gönül işi” sloganımız ile kamuoyuna duyurmuştur. Manifestomuzun çatısını Ak Belediyecilik, Gönül Belediyeciliği anlayışı oluşturmaktadır.

İnsanoğlu, şehirleri baştan aşağı kurabilir, yollar, köprüler , binalar yapabilir. Tüm yapılanlar biz insanların hayatını kolaylaştırmak içindir. Ancak, bir gönüle girmek, kalbinde alemi cihanı taşımak, onların sorumluluğu hissetmek başkadır. Bir gönlü misafir ettiğinizde varlığını da hissedersiniz. Şehrimizi emanet etmek, şehri emanet almak, , ancak bu işe gönül vermek ile olur. İşte o zaman şehri emanet alan ile şehri emanet veren arasında gönülden gönüle köprüler kurulur. Böylelikle şehir insan olur, insanlar şehir. Samimiyet, tevazu, azim, gayret insana özgü davranışlardır. İnsan tüm evreninin kalbidir. Şehirlerde insanların mekanıdır. Bu yüzden gönüllere girmek, gönlümüzde alemi cihanı taşımak “ gönül belediyeciliğinden” geçer.

Ak parti , Ak belediyecilik ile yeni bir dönem açmış, milletimizin gönlünde taht kurmuş, ,halka hizmeti hakka hizmet olarak benimsemiştir. Bu yaklaşımla, emaneti korumayı ve ehline teslim etmeyi esas alan, vatandaşın derdiyle dertlenen, her derdine derman olmak için çırpınan geçmişten almış olduğu düstur ile hareket eden bir partidir. Ak Belediyecilikteki tecrübemizi ve birikimimizin üzerine koyarak, sürekli zenginleştirerek, geliştirerek ve büyüterek tüm Türkiye’nin hizmetine sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamış olduğu 11 maddelik 31 Mart manifestosunda da belirtildiği üzere; Şehir Planları konusunda, uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemleri takip edeceğiz. Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız. Zorunlu hallerde yapılması gereken plan değişiklikleriyle ilgili süreçleri de aynı şekilde halkın gözetiminde yürüteceğiz. Altyapı ve ulaşım konuları çözülmeden şehirlerin gerçek anlamda şehir haline getirilmiş olamayacağına inanmaktayız. İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatları gibi temel altyapı sorunları tamamen çözülmemiş hiçbir şehrimizi bırakmayacağız. Toplu taşıma projelerini hızlandırıp yaygınlaştırarak, insanları trafikte boğulmaktan kurtaracağız. Kentsel dönüşüm projelerini, şehirleri hem deprem riskinden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştirilecek. Tek tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine, bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayarak, yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız. Millet kıraathanelerini mahalle düzeyine kadar yaygınlaştıracağız. Benzersiz şehirler hedeflerimiz doğrultusunda; her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlayacağız. Her birinin kendi hikayesi olan şehirlerin silüetini bozan, estetik değeri olmayan, kültür varlığımıza katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Tarihi yapıları ve mekanları şehrin günlük hayatının ayrılmaz parçaları haline getirerek gelecek nesillere miras bırakacağız. Taklitten ve tekrardan uzak, geçmişten feyz alan, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir mimariyi şehirlerimize hâkim kılacağız. Şehirlerimiz, kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara, engellilerden sporculara kadar herkese dokunacak. Akıllı şehirlerimiz ile yeni ufuklar açılacak. ‘Belediye hizmetlerine erişimden, ulaşımın, enerjinin, binaların ve cihazların yönetimine kadar insanlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Teknolojinin imkanlarını, özellikle de yerli çözümleri teşvik ederek, şehirlerimizin emrine sunacağız. Çevreye saygılı şehirlerimiz ile halkımızın ailesiyle huzur içinde vakit geçirebileceği, dinlenebileceği, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabileceği Millet Bahçelerini her şehrimize yaygınlaştıracağız. Tabiat kaynaklarının sonsuz olmadığının bilinciyle, şehirlerimizi yeşil alanlarıyla güzelleştirirken, kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların da çevreyi kirletmesine engel olacağız. Sıfır Atık Projesi’ni her kurumumuzda, her evimizde hayata geçireceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile Aile Danışma ve Yaşam Merkezleri, Kadın ve Gençlik Merkezleri, Spor Merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Engelli ve Yaşlı Merkezleri gibi hizmetleri en küçük yerleşim birimlerine kadar götürmeye devam edeceğiz. Sporu, gençlerimiz başta olmak üzere, her kesimin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirecek altyapıyı kuracak faaliyetleri yoğunlaştıracağız. Sosyal belediyecilik çalışmalarının kalite standartlarını oluşturarak, ülkenin her yerinde belirli bir seviyenin üzerinde hizmet verilmesini sağlayacağız.

Yatay şehirleşme yeni dönemdeki şehircilik vizyonumuzun merkezinde yer alacaktır. Gönüllerimize hitap eden mekânlar bütünü olan şehirlerimizi, toprakla daha çok buluşan, mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini canlı tutan yatay mimari anlayışıyla geliştireceğiz. Bu modelle, insani hizmetlerden yeşil alanlara ve akıllı şehir uygulamalarına kadar pek çok sorunu aynı anda çözebileceğiz.

Şehirlerimizi halkımızla birlikte yöneteceğiz. Bu ilkeyle, belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinlerinin, özellikle de muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede katılımını temin edeceğiz. Özellikle insanların hayatlarını doğrudan ilgilendirecek büyük projelerde istişare yöntemini mutlaka kullanmamız gerekmektedir. Şehir Meclislerinde, önemli kararları ortak akıl ile alacağız. Belediye Meclisi toplantılarının ve belediye ihalelerinin canlı yayın dahil, herkese açık şekilde yapılması için tüm imkanların kullanılmasını sağlayacağız. Hangi kaynaktan gelirse gelsin belediye bütçesine giren her kuruşta yetiminden gazisine, işçisinden yaşlısına herkesin hakkı olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız. Yatırımları ve hizmetleri yaparken kullanılan kaynağın gerekliliğini, verimliliğini, önceliğini, kalitesini titiz bir şekilde değerlendirecek, sonra adımları atacağız. Her faaliyetimizi, en başından en sonuna kadar milletimizin gözü önünde, her türlü bilgiye, belgeye erişimin açık olduğu bir yöntemle yürüteceğiz. Değer üreten şehirlerimiz ile nitelikli toplu konut projeleri içeresinde cami, okul, sosyal yaşam alanları planlanarak inşa edilmesi ile yasal düzenlemeler içinde desteklenmesi düşünülmektedir. Kaya, Ülkemiz için önem arz eden bir seçime hazırlanmaktayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, sistemin gerekliliğini elimizden geldiği kadar aziz milletimize ve seçim bölgemize anlatmaya çalıştık. Bu seçim Türkiye’nin birliği, bütünlüğü için çok önemli. Seçimleri sadece belediye başkanlarını seçeceğimiz birer yerel seçim olarak görmemeliyiz. Biz olursak, beraber olursak, birlikte Osmaniye olursak kazanamayacağımız hiçbir seçim yoktur. Milletin gönlünde kurulan Cumhur İttifakımızın adaylarına sahip çıkmamız gerekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ak Partimizin kurduğu Cumhur İttifakına çok şükür Osmaniyeli hemşerilerimiz sahip çıktı. Cumhur İttifakı’na bağlılığımızdan taviz vermeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi’yle birlikte Cumhur İttifakı’nı gayet diri tutacağız, dayanışmamızı diri bir şekilde sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘gönül belediyeciliği’ dedi. Biz, işimizi gönülden yaparız, gönüle gireriz, gönülleri fethederiz, gönüller kazanırız, gönül kırmayız . Şimdi gönül belediyeciliği zamanı, durmak yok yola devam diyeceğiz. Biz biliyor ve inanıyoruz ki büyük değişimler büyük liderle gerçekleşir. Ülkemiz büyük ve tarihi değişimini Sayın Cumhurbaşkanımız Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti’nin kadrolarıyla gerçekleştirdi, gerçekleştirmeye de hızla devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Cumhur İttifakı Türkiye’nin geleceğini daha güçlü teminat altına alacaktır. Bize gönüllerini açan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, aziz hemşerilerime bu vesile ile teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.