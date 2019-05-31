Osmaniye Milletvekilleri Kaya ve Durmuşoğlu TCDD’yi ziyaret etti.

Ak Parti Osmaniye Milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu, Bahçe Belediyesi Başkanı İbrahim Baz Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nı (TCDD) ziyaret etti.

Milletvekillerimizin ziyaretinde” Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa Apaydın ve Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar ‘dan Osmaniye İline yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alındı.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Kaya, açıklamasında “ Hükümetimiz ile birlikte Ülkemizde demiryolu ulaşımının, hizmetlerinin ve taşımacılığı alanında adeta çağ atladık. İlimiz, Çukurova bölgesinin lojistik merkezi haline gelmesi için çalışmalar yapmaktayız. Vatandaşlarımızın ulaşımda alternatif bir yola daha kavuşmasını istiyoruz. Yine bölgemizin talepleri arasında daha önceki zaman diliminde Sayın Genel Müdürümüze iletmiştik. Genel Müdürümüzden ziyaretimiz vesilesiyle iletmiş olduğumuz taleplere istinaden bir de müjde aldık.

Ramazan Bayramında 31 Mayıs – 10 Haziran tarihleri arasında Adana’dan kalkışlı , Ceyhan İlçesi ve Osmaniye İli arasındaki Demiryolu ulaşımında Ek Seferler düzenleneceğini ifade etti. Ümit ediyorum ki bölgemizde ek seferler sevinçle karşılanmıştır.

Bölgemizin gelişmesine vesile olacak, çok büyük katkı sağlayacak demiryolu çalışmalarının ve projelerinin takipçisi olacağını ifade eden Kaya , Osmaniye’mize hayırlı olmasını diliyorum. İyi yolculuklar dilerim” İfadelerinde bulundu.