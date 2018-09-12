Osmaniye, motosiklet festivaline hazır

Osmaniye Belediyesi tarafından organizasyonu yapılan ve Motosiklet Kulübü (OMK) tarafından desteklenen 2. Motosiklet Festivali için hazrılıklar tamamlandı. Motorsikelt tutkunlarının buluşacağı festival, Osmaniye Masal Park yanındaki otopark alanında 22-23 Eylül tarihlerinde saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasına gerçekleştirilecek. Program kapsamında, Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) yarış takvimi içerisinde yer alan “Türkiye Akrobasi Şampiyonası” Osmaniye’de yapılacak. İki gün boyunca sürecek motosiklet festivalinde Türkiye genelinden birbirinden maharetli motosiklet akrobasi ustaları izleyenlere muhteşem bir görsel şölen yaşatacak.

“TEK TEKER ARİF” ANISINA DÜZENLENECEK

2. Motosiklet Festivali’nin geçtiğimiz yıl trafik kazasında yaşamını yitiren ünlü motosikletçi ‘Tek teker” lakaplı Arif Razgatlıoğlu anısına düzenleneceği açıklandı. Rüzgaroğlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen festivalin onur konuğu olmuş, kısa bir gösteri sunmuştu. Türkiye’nin dört bir yanından motosiklet tutkunlarının Osmaniye’de buluşacağını söyleyen Başkan Kadir Kara, aynı zamanda akrobasi alanında ün yapmış önemli isimlerinde yarışacağını söyledi. Başkan Kara, “Osmaniye’de yapılacak bu muhteşem görsel şöleni izlemeye ve bu heyecanı hep birlikte yaşamak için tüm hemşerilerimizi festivale davet ediyorum. Bu festivalimize destek veren TMF’ye ve OMK’ye teşekkür ediyorum.” dedi. Etkinlikler sonunda, dereceye girenlere Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verilecek.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE