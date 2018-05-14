Osmaniye Musiki Derneği Belediye Korosu’ndan Bahar Konseri

Osmaniye Musiki Derneği Belediye Korosu Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde muhteşem bir konsere imza attı.

Koro Şefi Muzaffer Uslu yönetiminde icra edilen ‘Bir Sevdadır Şarkılar’ isimli Bahar Konseri yoğun katılımla gerçekleşti.

Birbirinden güzel eserlerden oluşan repertuarlarını seslendiren koro izleyicilerden büyük beğeni topladı. Seslendirilen eserlere seyirciler de eşlik etti.

Osmaniye Musiki Derneği Başkanı Ethem Argun; “Bizleri yalnız bırakmayan siz değerli misafirlere ve üstün gayret göstererek bizlere güzel bir gece yaşattıkları tüm koro üyelerimize teşekkür ediyorum.” İfadelerini

Osmaniye Musiki Derneği Belediye Korosu tarafından icra edilen Bir Sevdadır Şarkılar Bahar Konserine MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Belediye Başkan Yardımcıları, MHP Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Saadet Selcen Taşkan ve yönetimi, Kamu Kurum Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser sonunda Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, koro şefi Muzaffer Uslu’ya çiçek verdi ve protokol üyeleri koro üyelerine karanfil hediye etti.