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Osmaniye OSB’deki Demir Çelik fabrikasında yangın594 defa okundu

kategorisinde,26 Eki 2018 - 16:44 tarihinde yayınlandı
Osmaniye OSB’deki Demir Çelik fabrikasında yangın

OSMANİYE Organize Sanayi Bölgesindeki bir demir çelik fabrikasının geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede büyüyen yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Toprakkale İlçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir demir çelik fabrikasına ait geri dönüşüm sahasında, işçilerin oksijenle kesim yaptığı sırada, sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Hurda parçalarının alev alması sonucu yangın kısa sürede büyüdü. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangına çevre ilçelerden de söndürme ekipleri sevk edildi. İş makineleri ile hurda parçaları ayrıştırılırken, yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. /İbrahim EMÜL

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