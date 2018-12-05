Osmaniye Polisinden Huzur Toplantısı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından, Alibekirli ve Haraz Mahallesi sakinlerine yönelik, ‘Huzur’ toplantısı düzenlendi. 75. Yıl Orta Okulunda düzenlenen ve genel güvenlik konularında bilgilendirmenin yapıldığı programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Argun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Basri Doğan, Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Özener ile vatandaşlar katıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Ebru Durukan tarafından, katılımcılara, konut güvenliği tedbirleri, genel güvenlik önlemleri, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, çocukların korunması ve düğünlerde silah atılmasının önlenmesi konusunda sunum yapıldı. Ardından, katılımcıların sorunlarını dinleyen Vali Coşkun, olayların önlenmesi noktasında mahalledeki herkesin üzerine düşen görevler olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeniz noktasında beklentilerimiz var. İnşallah sizler gerekli tedbirleri alacaksınız, bizlerde olayların önlenmesi noktasında alabileceğimiz tedbirleri alacağız ama olay olduğu takdirde tabi ki kolluk güçlerimiz polisimiz gerekli çalışmayı yapacaktır. Ama size düşen görevlerinde mutlaka ihmal edilmemesi gerekiyor. Çünkü ihmal edilen hususlar nedeniyle bazı olaylar meydana gelmekte. Bu olayların meydana gelmemesi için mutlaka bu tedbirlerin alınması gerekiyor.” dedi. Vali Coşkun, talep ve önerilerin dinlenmesinin ardından, bunların yerine getirilmesi, sorunların çözümü noktasında ilgili kurumların gayret göstereceğini sözlerine ekledi. Toplantının devamında, mahalle sakinleri, soru ve talepleri ileterek, çözüm bulunmasını istediler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE