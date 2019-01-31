Osmaniye polisinden kapı zili uygulaması

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki çok katlı binalarda kapı zili uygulaması yaparak, vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı. Rahime Hatun, Raufbey ve Esenevler Mahallelerinde yapılan çalışmada, binaların girişlerinde bulunan kapı zillerine basılıp, ‘Kim o?’ denildiğinde, ‘Tüpçü’, ‘Hırsız’, ‘Asansör Tamircisi’, ‘Sucu’ ve ‘Bohçacı’ gibi cevaplar verilerek kapıların açılması istendi. Kimi vatandaşlar kapıları hemen açarken, bazıları ise ‘sizi tanımıyorum, kapıyı açamam’ cevabını verdi. Ekipler, hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken tedbirlerin alalatıldığı broşürlerden dağıtım yapıp, ayrıca sözlü olarak ta uyarılarda bulundu. Özellikle, apartman giriş kapısından zile basıldığında, zili basan kişi eğer tanınmıyorsa kapı otomatiğine basılmaması gerektiğini vurgulayan ekipler, “Evinizden ayrılırken kapınızı mutlaka kilitleyin. Kapınızın göbeğinin kırılması veya levyeyle açılmasını engelleyici tertibatı çok ucuza taktırabilirsiniz. Kapı ve pencere kilitlerinizin sağlam olmasına dikkat ediniz. Evinizde kıymetli mücevherat ve çok büyük miktarlarda para bulundurmayın, varsa kasaya koyun.Unutmayın siz davet etmediğiniz sürece hırsız size uğramaz!” şeklinde ikazda bulundular. Bazın bina sakinleri ise hiç cevap vermeden ve kapı ziline kimin bastığını sormadan kapı otomatiğini açtığı bazılarının ise ‘Sizi tanımıyorum, ben tüpçü çağırmadım, kapıyı açamam’ gibi cevaplar verdiği gözlendi. Kapılarını açmayan apartman sakinleri, güvenlik konusunda dikkatli olmalarından dolayı teşekkür edildi. Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise hırsızlık olaylarına karşı bu tür uygulamaların sık sık yapılmasının faydalı olacağını belirterek, uyarılarından dolayı başta İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş olmak üzere, tüm emniyet çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE