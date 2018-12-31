Osmaniye Polisinden, yılbaşı bilgilendirmesi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’nün yılbaşına yönelik aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, alışveriş ve çarşı merkezinde vatandaşları, olası hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık, kapkaç ve trafik kazaları konusunda bilgilendirdi. Park 328 Alışveriş Merkezi’nde yılbaşı alışverişinde bulunan vatandaşlara çeşitli broşürlerden dağıtan ekipler, yapılan birebir görüşmede, dolmuş duraklarında, pazar yerleri ve alış veriş merkezleri gibi yoğun insan kalabalığının olduğu yerlerde çanta ve ceplerini sık sık kontrol etmelerini istediler. Yankesicilerin özellikle yaşlı insanları tercih ettiğini belirten polisler, dolandırıcılık ve kapkaç gibi olaylarla karşılaşıldığında suçluların eşkali, kullanmışsa oto plakası, model ve renginin vakit geçirilmeden polise bildirilmesini istediler. Kapkaç mağduru olmamak için çantanın yol tarafında taşınmaması ve kaldırımın yola yakın tarafında yürünmemesi uyarısında bulunan ekipler, ayrıca büyük paralar taşınmak istendiğinde bir kaç parça halinde emniyetli yerlerde taşınmasını, adres sormak para bozdurmak gibi bahanelerle yaklaşmaya çalışan tanımadıkları şahıslara karşı dikkatli olunmasını istediler.

haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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