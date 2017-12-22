Osmaniye Ruh Sağlığı Merkezi Hastaları fidan dikti

Osmaniye Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören hastalar, oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti. Farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde yeni yeni tanınmaya başlayan ‘ergoterapi’ uygulamaları ile birçok etkinlik düzenlenmekte olduğu belirtildi. Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü’nün düzenlediği ağaç dikim etkinliğine, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavisi yapılan 20 hasta, merkez sorumlusu Uzman Doktor Şemsi Soner Özdemir başkanlığında, Sorumlu Hemşiresi Ayşe Güvenç Semerci, Hemşire Selma Cirit, Resim Öğretmeni Rabia Cansız ve Müzik Öğretmeni Enes Doğukan Yorga eşliğinde 50 fidanı toprakla buluşturdu. Uygulamanın, aynı zamanda hastalar üzerinde uygulanan tedavi yöntemlerinden olan ‘ergoterapi’nin bir parçası olduğu kaydedilirken, ergoterapi yönteminin çeşitli etkinlikler yardımıyla hastaların günlük yaşam aktivitelerini kendi başlarına yerine getirmeleri, potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak olduğu bildirildi. Fidan dikimi ile hastaların doğayı koruma, geliştirme, sorumluluk ve çevre bilinçlerini arttırmanın hedeflendiği ifade edildi.

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