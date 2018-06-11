Osmaniye Sahurun Ve Seherin Berketini Birlikte Yaşadı

Osmaniye Belediyesi, Kadir Gecesi’nde Cumhuriyet Meydanında sahur yemeği verdi. Meydanda kurulan sahur sofrasında, Osmaniye Belediyesi tarafından hazırlatılan kahvaltı ve meyve vatandaşlara ikram edildi.

Sahur programı Zafer Camii İmam Hatibi Adem Yıldır’ın okuduğu Kuran-ı Kerim ile başladı.

Sahura gelen vatandaşları selamlayan Belediye Başkanı Kadir Kara, tüm misafirleri masalarında ziyaret ederek sahur programına sağladıkları katkı ve katılımlardan dolayı teşekkür etti.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Osmaniye Belediyesi olarak her yıl Kadir Gecesinde sahurun ve seherin bereketini sizlerle paylaşmak adına bu programı düzenliyoruz. Bu gecenin hürmetine rabbim sizlere, Osmaniyemize, Ülkemize, Türk ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Mübarek Ramazan ayının içerisinde olan bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinin sahurunda sevgi ve muhabbetle selamlıyor bizlere vermiş olduğunuz destekler sebebiyle bütün kalbimle şükranlarımı sunuyorum.” İfadelerini kulandı.

Sahur programına katılan MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy; “böylesine anlamlı bir gecede sahuru memleketimde memleketimin güzel insanlarıyla birlikte yapmanın ayrı bir hazzını yaşıyorum. Sahurdan sehere tüm duaların kabul edileceğine inancımızın olduğu kadir gecesindeyiz. Nice huzur dolu günleri aile huzuruyla nice bayramlara erişmemizi temenni ediyorum. Bu sofranın kurulmasına vesile olan sayın belediye başkanımız ve çalışma arkadaşlarını kutluyor ve teşekkür ediyorum.

Sahur Programına katılan vatandaşlar ise, “iftar çadırına sık sık geldiklerini ifade ederek böylesi güzel bir etkinliği düzenlediği için ve binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturup maneviyatı coşkuyla bizlere yaşatan sayın Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya teşekkür ediyoruz.” Şeklinde duygularını ifade ettiler.

Sahur programına Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın yanı sıra MHP Osmaniye Milletvekili ve 27.Dönem Milletvekili Adayı Ruhi Ersoy, MHP İl Başkanı Melih Loş ve yönetimi, MHP Merkez İlçe Başkanı Ümmet Kaya ve yönetimi, Ülkü Ocakları İl Başkanı Hasan Şahin Ceylan ve yönetimi, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Saadet Selcen Taşkan ve yönetimi, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.