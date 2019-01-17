Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği, Karayel’i ağırladı

Osmaniye Şanlı Urfalılar Derneği’nin bu haftaki şeref konuğu Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kadir Karayel’di.

Gecenin açılış konuşmasını Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Nusret Esen yaptı ve düzenledikleri geceye katılan Bağımsız Belediye Baskan Adayı Kadir Karayel’e teşekkür etti. Daha sonra konuşan Kadir Karayel yapacakları hizmetleri anlatırken konuşması sık sık alkıs yüzünden kesildi. Yapacağı önemli hizmetleri tek tek sıralayan Kadir Karayel’in konuşmasının ardından söz sırası 63-80 Urfa Müzik grubun oldu. Birbirinden güzel Urfa eserlerin yani sıra cevre Adana Maraş Antep havaları ile geceye renk kattı.Bu arada 9 yasındaki Sait Demir soylediği sarkılarla geceye damga vurdu.Konuklara acili urfa cig köftesi ikram edildi.

Vatandaşların yoğun ilgi ve alaka gösterdiği gecede salonun tıklım tıklım olduğu görüldü.