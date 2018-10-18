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Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli’yi Ziyaret Etti610 defa okundu

kategorisinde,18 Eki 2018 - 19:20 tarihinde yayınlandı
Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli’yi Ziyaret Etti

Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Nusret Esen ve bir gurup heyet, Osmaniye’de yapımı devam eden Mimar Sinan  Cami ile ilgili MHP Lideri ve Osmaniye Milletvekili Dr. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek bilgi verdiler.

Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Nusret Esen, Mimar Sinan Cami’nin çok örnek bir proje olduğunu ve  Osmaniye’nin en güzel camilerinden biri olacağını ifade ederek,”Bu örnek  camimizle ilgili hemşehrimiz, sayın MHP Lideri ve Osmaniye Milletvekili Dr. Devlet Bahçeli beye bilgi vermek üzere Ankara’daki makamında ziyaret ettik. Heyetimiz oldukça sıcak karşıladı ve bizleri ağırladı. Mimar Sinan Cami’nin durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Sayın hemşehrimiz Dr. Devlet Bahçeli beyin bizlere gösterdiği ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz”dedi.

 

 

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