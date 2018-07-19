Osmaniye Satranç Kulübü 2. Lige Yükseldi

Osmaniye Mercan Satranç Eğitim Kültür, Sanat ve Spor Kulübü Konya’da yapılan satranç turnuvasında gösterdiği başarı ile Türkiye 2. Satranç Ligi’ne yükseldi.

Konya’nın Selçuklu Kongre Merkezi’nde Temmuz ayı içinde 40 il ve KKTC’den 61 takım ve 852 sporcunun 9 tur boyunca mücadele ettiği 2018 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası sonunda Osmaniye’yi temsil eden OSMANİYE MERCAN SATRANÇ EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR KULÜBÜ ilk altı içerisine girerek 2019 Türkiye Satranç İkinci Ligi’ne yükselme başarısı göstermiştir. Ayrıca turnuvada sporculardan Arda COŞKUN yenilgisiz 7. masa birinciliğini elde etti.