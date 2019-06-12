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Osmaniye, şehidini uğurladı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Osmaniye, şehidini uğurladı7 defa okundu

kategorisinde,12 Haz 2019 - 18:32 tarihinde yayınlandı
Osmaniye, şehidini uğurladı

Tunceli’de PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede (26), memleketi Osmaniye’de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede’nin naaşı, Tunceli’de yapılan törenin ardından Osmaniye’ye getirildi. Şehit için ilk olarak, cenazesi Mevlana Mahallesi’nde eşinin annesiyle oturduğu evinin önüne götürülerek, helallik alındı. Ardından da Asri Mezarlık Cami’nde tören düzenlendi.

Törene İçişleri Bakan Yardımcı Tayyip Sabri Erdil, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Çoşkun, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Acılı abla Esma Özdemir’in kardeşinin tabutu başındaki fotoğrafını öptüğü törende şehidin eşi Ayşe Ede ise gözyaşlarına boğuldu.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, gözyaşları içinde Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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